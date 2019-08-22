FİNANS

Bakan Pakdemirli’den 'Volkswagen' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’da kuru üzüm rekolte ve fiyatını açıklarken bir yandan imar sorunuyla ilgili gereken desteği vereceklerini diğer yandan da aylardır nereye yapılacağı resmi olarak açıklanmayan ve Alman kaynaklarında Manisa’nın isminin ön plana çıktığı Volkswagen firmasının yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Manisa’da çalışmalara başladığını ifade etti.

Bakan Pakdemirli’den 'Volkswagen' açıklaması

Kuru üzüm rekolte açıklaması için Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la geçtiğimiz aylarda aralarında geçen diyaloğu anlatarak, “Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey, ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var’ dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığım yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini ifade etti.

Manisa’nın bir tarım şehri olmasının yanında önemli bir sanayi şehri de olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Kendimi Manisa’da evimde hissediyorum. Manisa’da 515 bin hektarda tarım yapılan bir şehir. Manisa sadece tarım değil aynı zamanda bir de sanayi şehri. Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank bey beni birkaç ay önce aradı ve dedi ki ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var. Çünkü araziler bakanlığınızı ilgilendiren kesimler var ve bakanlığınız çok önemli kilit bir noktada. Bu konuda ne yapabiliriz?’ dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığın yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini ifade etti.

Manisa’nın imar sorunuyla ilgili olarak da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talebine cevap veren Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Sayın başkan mazbatayı alır almaz ilk birkaç haftada bizi ziyarete geldi. İmar konusunda da üzerimize düşen ne varsa, koruma kullanma dengesini koruyacak şekilde imarla ilgili üzerimize düşen her şeyi yaparız. Ben Manisa’dan gittikten sonra Manisa’yı unutanlardan değilim. Manisa benim için çok önemli ve Manisa ile olan bağımı hiçbir zaman koparmayacağım bundan emin olun.”

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Volkswagen yatırım

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