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Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara IPARD çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2019 16:59 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal alanda faaliyet gösteren yatırımcılara IPARD-II kapsamındaki desteklerden yararlanma çağrısında bulunarak, "250 milyon avro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor. Durmayın, beklemeyin, kırsalda yatırıma gelin." dedi.

Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara IPARD çağrısı

Pakdemirli, Ankara Ticaret Odasında (ATO) düzenlenen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yürütülen Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı'na ilişkin bilgilendirme ve tanıtım programına katıldı.

Yerel seçim çalışmalarının ardından ilk programına katıldığına işaret eden Pakdemirli, "Yerel seçimler bitti, milletimiz ne karar verdiyse, başımızın üzerinde yeri vardır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümekten gurur duyuyoruz ve beraber yürüdüğümüz millet ve hizmet yolunda, bundan sonra da hiç yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Hedefi, projesi ve azmi olanlar için, önümüzde 4,5 senelik fırsatlar dönemi var. Biz, yeni ekonomik program doğrultusunda, üretim ve ihracata yönelik büyümenin gereğini, özellikle gıda, tarım ve ormancılık endüstrisinde de yerine getirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Pakdemirli, TKDK tarafından uygulanan IPARD-II Programı 5. başvuru çağrısına 16 Şubat'ta çıktıklarını anımsatarak, "IPARD programı kapsamında bugüne kadar toplam 14 bin 500 projeye, yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde, kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu. Ankara'da da bugüne kadar 625 projeye yaklaşık 300 milyon lira hibe verdik. Bu hibelerle Ankara'ya 600 milyon liralık yatırım yapıldı ve bin 500 kişiye istihdam sağlandı." ifadesini kullandı.

Kırsaldaki üretici ve girişimcinin her zaman yanında olduklarına dikkati çeken Pakdemirli, 5. başvuru çağrısı kapsamında 250 milyon avro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık hibe paketini yatırımcılara sunduklarını söyledi.

'YÜZDE 40-70 HİBE SAĞLAYACAĞIZ'

Pakdemirli, Ankara'da ve IPARD'ın uygulandığı 42 ilde yatırımcı aradıklarını ve yatırımcı peşinde olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu hibe paketiyle iki ana grupta 9 alt sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlayacağız. Birinci gruptaki hayvancılıkta, yatırımın 3 milyon liraya kadar olan kısmına destek sağlayacağız. Yeni işletme kurulumuna yüzde 40 hibe, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceğiz. Tüzel kişiliklerin başvurularında vereceğimiz hibe oranı yüzde 60 olacak. 250 milyon avronun, 170 milyon avrosunu, yani 1 milyar lirasını hayvancılık yatırımları için kullanacağız. Bu yatırımlarda son başvuru tarihi 17 Mayıs'tır. İkinci grup olan işleme ve pazarlama yatırımlarında ise yatırımın 1 milyon ile 3 milyon avroya kadar olan kısmını destekliyoruz. Hibe oranı, gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatifler ve üretici örgütlerinde yüzde 50 olacak. 250 milyon avronun 80 milyon avrosu, yani yaklaşık 500 milyon lirasını bu yatırımlar için kullanacağız."

TKDK'nin IPARD-2 kapsamında başvuru çağrılarının devam edeceğine işaret eden Pakdemirli, mayıs ayında IPARD-II'nin diğer sektörlerinde de çağrıya çıkmayı planladıklarını, çağrı bütçesini daha sonra açıklayacağını bildirdi.

'YATIRIMCILARI DAVET EDİYORUM'

Pakdemirli, proje başvurularına ilişkin bürokratik işlemleri azalttıklarını, kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını da aktararak, şunları kaydetti:

"Bütün Ankaralı yatırımcıları IPARD-II Programı 5. başvuru çağrısı kapsamındaki hibelerinden faydalanmaya davet ediyorum. Bakanlığımızın kırsal kalkınmaya sağladığı destekler artarak devam edecektir. Kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, yerinde üretmek ve yerinde işlemek anlayışıyla çalışmalarımız hızlanarak devam ediyor. 250 milyon avro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor. Durmayın, beklemeyin, kırsalda yatırıma gelin diyorum."

'MİKRO İŞLETMELER GELİŞTİRİLECEK'

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da IPARD-II kapsamında tarımsal işletmelere verilen destekleri anlatarak, programın amacının tarımsal işletmeleri AB standartlarına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Baran, tanıtımı yapılan destekleme programıyla et ve süt üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasının hedeflendiğinin altını çizerek, "Ülkemizdeki yerel ürünlerle mikro işletmelerin gelişmesine destek olunması da amaçlanıyor. Turizm çeşidi olarak kırsal turizmin oluşması ve nihayetinde kırsal kesimin desteklenmesi hedefleniyor." dedi.

Yerli ve milli üretimin önemine dikkati çeken Baran, tarım sektöründe ihtiyaç duyulan dönüşümün tamamlanmasıyla Türkiye'nin her alanda verimli üretim gerçekleştireceğini kaydetti.

Öte yandan program öncesinde TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenen işletmelerin ürünlerinin sergilendiği stantı da inceleyen Pakdemirli, daha sonra toplantı salonunda kendisine ikram edilen sütten içti.

Toplantının ardından Bakan Pakdemirli'ye plaket ve hediye takdim edildi. KAYNAK:AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kırsal yatırımcı

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