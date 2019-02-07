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Bakan Pakdemirli: Fiyatlarda haftaya aksiyon alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sebze fiyatları ile ilgili "gereken aksiyonları" önümüzdeki haftadan itibaren alacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli: Fiyatlarda haftaya aksiyon alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Üreticiden sofraya kadar gıda üretimine bakınca sürecin içinde hakkaniyetsiz kazananlar da olabilir ama esas olarak süreçte fazla bir zincir var. Çok sayıda insan yer alıyor. Biraz daha birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Tanzim satışla ilgili aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm gıda ürünlerinin olduğu yerler olabilir bunları büyükşehirlerde açabiliriz. Bunu belediyeler ile çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Meyve fiyatlarında sebzedekine benzer problem olmadığına dikkat çeken Pakdemirli, "Meyvede pek problem gözükmüyor ancak sebze meyve ile ilgili gerekli aksiyon var ise ki var gözüküyor bunu önümüzdeki haftadan itibaren bunu alıyor olacağız" dedi ve ekledi:

"Önemli olan tüketici üreticinin arasındaki zincirdeki insan sayısını, aracı sayısını azaltmak. Bunu azalttığınız zaman aslında ucuz bir fiyata kavuşuyorsunuz. Mesela domates Antalya'da üretici fiyatı 3.10 TL, İstanbul'da markete ulaşana kadar fiyatı 8.45 TL'ye ulaşıyor. Bu zincirde israflar kayıplar çok sayıda komisyoncu aracı var."

TEK BAŞINA HAL YASASI YETERLİ OLMAZ

Pakdemirli bu zincirin daraltılması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Hal Yasası'na ilişkin Ticaret Bakanlığı çalışma yaptı. Biz de görüşlerimizi iletiyoruz. Tahmin ediyorum Hal Yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Bunun yanına perakende yasası da önemli."

Pakdemirli hal yasası ile de tek başına sorunların çözülemeyeceğine dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla hallere uğramayan zincir mağaza sayısı aşağı yukarı yüzde 50-60. Yani ticaretin yarısı hallere uğramadan üretici ile çalışıyor. Bu nedenle perakende yasasına ilişkin değişiklik için de Ticaret Bakanlığı da çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da dün, gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istediğini, belediyelerin hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacağını önümüzdeki hafta bu konuda bazı adımlar atılacağını söylemişti.
Kötü hava koşulları fiyatları artırdı

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışlar ve fırtınaların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş Ocak ayı enflasyonunu tetikledi.

TÜİK verilerine göre Ocak'ta ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4'lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB'nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31'e yükselttiğine dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü önceki gün, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde geçen hafta görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. KAYNAK:REUTERS

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sebze meyve pazar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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