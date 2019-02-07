Bakan Pakdemirli: Fiyatlarda haftaya aksiyon alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Üreticiden sofraya kadar gıda üretimine bakınca sürecin içinde hakkaniyetsiz kazananlar da olabilir ama esas olarak süreçte fazla bir zincir var. Çok sayıda insan yer alıyor. Biraz daha birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Tanzim satışla ilgili aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm gıda ürünlerinin olduğu yerler olabilir bunları büyükşehirlerde açabiliriz. Bunu belediyeler ile çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Meyve fiyatlarında sebzedekine benzer problem olmadığına dikkat çeken Pakdemirli, "Meyvede pek problem gözükmüyor ancak sebze meyve ile ilgili gerekli aksiyon var ise ki var gözüküyor bunu önümüzdeki haftadan itibaren bunu alıyor olacağız" dedi ve ekledi:

"Önemli olan tüketici üreticinin arasındaki zincirdeki insan sayısını, aracı sayısını azaltmak. Bunu azalttığınız zaman aslında ucuz bir fiyata kavuşuyorsunuz. Mesela domates Antalya'da üretici fiyatı 3.10 TL, İstanbul'da markete ulaşana kadar fiyatı 8.45 TL'ye ulaşıyor. Bu zincirde israflar kayıplar çok sayıda komisyoncu aracı var."