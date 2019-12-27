Bakan Pakdemirli: "GAP'ın yüzde 53'ünün sulama şebekesi tamamlandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güneydoğu Anadolu Projesi'ndeki (GAP) sulanabilir arazilerin yüzde 53'ünün sulama şebekesinin tamamlandığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, GAP'ın ülkenin vizyon projelerinden olduğunu ve dünyada sayılı projeler arasına girdiğini belirtti.

GAP'ın ülkedeki ekonomik olarak sulanabilir arazilerin yüzde 12'sini oluşturduğunu aktaran Pakdemirli, toplam 1 milyon 58 bin hektarlık bu sulanabilir arazinin 564 bin 215 hektarının, yani yüzde 53'ünün sulama şebekesinin tamamlandığına dikkati çekti.

Bakan Pakdemirli, bölgenin ülke için önemli bir gıda üssü olacağına ve sulama projeleriyle üretimin önemli derecede artacağına işaret etti.

GAP'ta ana damar niteliğindeki sulama ana kanal ve tünellerin büyük bölümün tamamlandığını vurgulayan Pakdemirli, daha kısa sürede tamamlanacak kılcal damar niteliğindeki şebeke inşaatlarının da hızla devam ettiğini aktardı.

- "1 milyon 270 bin kişilik istihdam sağlanacak"

Ana kanalların, GAP'ta sulamanın en önemli bölümünü oluşturduğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti: