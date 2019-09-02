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Bakan Pakdemirli kuru üzüm fiyatlarını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hem TMO olarak hem Tariş olarak 2019 yılı kuru üzüm fiyatımız 9 numara için 10 liradır. Kuru üzüm üreticilerimizin emeklerinin karşılıklarını korumak için en kısa zaman aralığında alımlara başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli kuru üzüm fiyatlarını açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kuru üzüm

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