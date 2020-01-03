Bakan Pakdemirli: "Tohumculukta 2023 hedefi 500 milyon dolarlık ihracat"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yerli tohum üretiminde önemli gelişmeler kaydedildiğini bildirdi.

Tohumda yerli üretimle beraber ihracatın da arttığına işaret eden Pakdemirli, tohumculuk, fidan ve fide sektörüne yönelik yasal düzenlemeler ve bu sektörlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde sertifikalı tohumluk üretiminde 7 kat, sertifikalı tohumluk ihracatında da 8 kat artış yaşandığı bilgisini verdi.

Pakdemirli, tohumculuktaki hedeflere ilişkin, "Türkiye tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Bu hedefe ulaşamamamız için hiçbir neden yok. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Tohum konusunda Türkiye'nin net ihracatçı olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, 2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, 40 bin ton civarında ithalat yapıldığını, 2019'un ilk 6 ayında ise 52 bin ton tohum ihraç edilerek 135 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

