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Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti yoktur" dedi.

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

Bakan Pakdemirli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, muhalefetin Türkiye'nin Sudan'dan at ve eşek eti ithal edileceği yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine, şu açıklamayı yaptı:

"Böyle bir talep mi varmış? Bu konuda teknik gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur; 'GTİP' diye bilinen yurtdışında 'HS' denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Yoksa Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti de yoktur."

KAYNAK:DHA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ithal et

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İTHALATA AMBARGO GELMEDİKÇE ÜRETİME DESTEK VERİLMEDİKÇE BU ÜLKE BÜYÜMEZ HALK FAKİRLEŞİR UYAN TÜRKİYEM !!!!!
HER KÖŞEYE SIKIŞTIKLARINDAKİ KIVIRMALAR.ULAN KARARNAMEYİ ÇIKARAN SİZ,İMZALAYAN SİZ.TAM İTHAL EDECEKKEN KIVIR BAKALIM.
İTHAL EDECEKLERİNE ÜRETMEK İÇİN YATIRIM YAPSANAZA !!!!
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