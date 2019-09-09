FİNANS

Bakan Pakdemirli, yangın söndürme uçağını kullanarak test etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı BE 200 çok amaçlı amfibi uçağını üretildiği fabrikada inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçağını kullandı

Bakan Pakdemirli, yangın söndürme uçağını kullanarak test etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı BE 200 çok amaçlı amfibi uçağını kullanarak test etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus üretimi yangın söndürme uçaklarını yerinde incelemek üzere beraberindeki heyet ile birlikte Rusya’nın Azak Denizi kenarında bulunan Taganrog kentine geldi. Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı BE 200 çok amaçlı amfibi uçağını üretildiği fabrikada inceleyen Pakdemirli, yangın söndürme uçağını kullandı.

Uçağı indirdikten sonra pilot kokpitinde konuşan Bakan Pakdemirli, “Kaptan pilotumuzla birlikte az evvel uçtuk. Uçağın kumandaları son derece yumuşak manevraya gelebiliyor. Bizim yangınlarımız için en önemli unsurlardan biri dar alanlarda manevra kabiliyeti, aslında bu uçak uzun zamandır takip ettiğimiz bir uçak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü ve bizi talimatlandırdığı bir uçak. Diğer alternatifler üzerinde de çalışmakla birlikte bu uçağı da gelip görelim istiyorduk. Bugün itibarıyla Beriev uçak firmasının fabrikasının uçağını test ettik. Manevraya gelebiliyor. Türkiye'de ormanlarda yangınla mücadelede kullanabileceğimiz biz uçak. Bundan sonrasında ikili görüşmelerimiz var. Karşılıklı şartları görüşeceğiz. Uçağın teknik kabiliyetlerini, yakıt yakışından tutunda diğer Türkiye için gerekli olan hem teknik özellikler hem de bizim coğrafyaya uygunluğu konusunda teknik görüşmelerimiz olacak. Görüşmeleri tamamladıktan sonra daha net bir açıklama yapabiliriz” dedi.


BE 200 AMFİBİ UÇAĞI

B-200 çok amaçlı amfibi uçağı UAC yapısında olan HAŞ ‘TANTK im. G. M. Beriyeva’ tarafından tasarlanmış ve seri üretime geçilmiştir.

Be-200 ilk uçuşu 1998 Eylül ayında yapıldı. Aralık 2003 tarihinde Rusya Doğal Affetler Bakanlığı için özel olarak tasarlanan Be-200ChS versiyonundaki Be-200 uçağına Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) havacılık sicilinden Tip Sertifikası, Kasım 2010 tarihinde ise Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’ndan (EASA) Tip Sertifikası aldı. Bundan dolayı, uçağın Avrupa şirket ve kurumları tarafından ve EASA normlarını standart olarak kabul eden ülkelerin şirket ve kurumları tarafından kullanılmasına imkan sağlandı. Günümüzde uçağa Dairelerarası Hava Tankerler Komitesi’nden (ABD) izin alma çalışmaları yapılmaktadır.
Amfibi uçağının başlangıç müşterisi, şu anda 10 adet Be-200ChS uçak parkına sahip olan Rusya Federasyonu Doğal Afetler Bakanlığı olmuştur. Haziran 2004 tarihinden itibaren Be-200ChS uçakları yangın tehlikesi yüksek dönemlerinde havaalanlarında daimi görevini sürdürmektedir. Nisan 2008 tarihinde bir adet Be-200ChS uçağı Azerbaycan Doğal Affetler Bakanlığına teslim edilmiştir. Daha iki adet uçak (Be-200 ve Be-200ChS) HAŞ ‘TANTK im. G. M. Beriyeva’ şirketinde kullanılmaktadır. Taganrog fabrikasından ilk Be-200ChS uçağı Doğal Affetler Bakanlığı’na Ocak 2017 tarihinde teslim edilmiştir. Mayıs 2017 tarihinde, Be-200 seri üretiminin İrkutsk fabrikasından Taganrog fabrikasında geçildikten sonra Doğal Affetler Bakanlığı ile daha altı tane Taganrog üretimi yeni Be-200ChS uçağının tedarik devlet sözleşmesi imzalanmıştır. Şimdi Be-200ChS seri üretimi yapılmaktadır. İç ve dış piyasalara toplam tedarik hacmi 2025 yılına kadar 50 uçaktan fazla Be-200ChS seri üretiminde yapılan varyasyonlarda olabilmektedir. Amfibinin baz modifikasyonu orman yangınların su veya ateş söndürme sıvıları ile söndürülmesi için yapılmıştır. Tamamen su geçirmez gövdesi sayesinde, Be-200 tarafından yapılan görev listesi büyük ölçüde artmaktadır. Uçak yolcu taşımacılığı, arama-kurtarma çalışmaları, çevre izleme, deniz ekonomik bölgesinin ve deniz sınırların gözlemlemesini yapabilmektedir. Be-200 birkaç kere Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Malezya, Çin’de yangın söndürme çalışmalarına katılmış ve gösterilmiştir. Uçağı Fransız, Amerikan, İtalya pilotları kullanmış ve teknik özellikler ile imkanları hakkında en yüksek puan vermiştir.

KAYNAK:İHA

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Bir banka daha kredi faizlerini indirdiBir banka daha kredi faizlerini indirdi
Erdoğan: Katılım finansı, bankacılık faizleriyle hareket etmemeliErdoğan: Katılım finansı, bankacılık faizleriyle hareket etmemeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli BE 200 rusya

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Rekor düşüş! Yüzde 1177 değer kaybetti

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yargıtay'dan önemli tazminat kararı!

Yargıtay'dan önemli tazminat kararı!

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya

Yaş meyve sebze ihracatında lider Rusya

TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Erdoğan: Katılım finansı, bankacılık faizleriyle hareket etmemeli

Erdoğan: Katılım finansı, bankacılık faizleriyle hareket etmemeli

HES'lerden ekonomiye 174 milyar liralık katkı

HES'lerden ekonomiye 174 milyar liralık katkı

'Yatırım için şuan doğru zaman'

'Yatırım için şuan doğru zaman'

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Mesajla ve e-posta ile trafik cezası gelmez'

Sahte trafik cezası uyarısı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.