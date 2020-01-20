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  4. Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını söyledi.  Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesinde, şu anda baraj gövde betonu dökülme çalışmalarının devam ettiğini, baraj genelinde yaklaşık yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını söyledi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesinde, şu anda baraj gövde betonu dökülme çalışmalarının devam ettiğini, baraj genelinde yaklaşık yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını, 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildiğini belirterek, "18 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 2 milyon 300 bin metreküplük kısmı dökülerek yaklaşık yüzde 58 gerçekleşme sağlandı ve bu kategoride bir rekora imza atıldı. Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor" dedi.
650 BİN KİŞİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak" dedi.
Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendisini 7 senede amorti etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

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