FİNANS
  4. Bakan Pakdemirli'den, Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama:

Bakan Pakdemirli'den, Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama:

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 16:38 | Son Güncelleme

"Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim" - "Köpeğin gömüldüğü yer jandarma ekiplerince tespit edilmiş, il ve ilçe müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır" - "Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmalarıyla en kısa sürede olay açıklığa kavuşturulacaktır. Konunun yakın takipçisiyim"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddiasına ilişkin sosyal medyada dolaşan görüntüleri üzülerek izlediğini belirterek, Hatay'ın Hassa ilçesinde veteriner hekimlerin toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune aldığını, laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmalarıyla olayın en kısa sürede açıklığa kavuşturulacağını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada yayılan görüntülerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Pakdemirli, "Sosyal medyada bir köpeğin zehirlenerek gömüldüğü iddialarına ilişkin görüntüleri üzülerek izledim. Olayın araştırılmasına ilişkin il müdürümüze talimat verdim." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konunun yakın takipçisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köpeğin gömüldüğü yer jandarma ekiplerince tespit edilmiş, il ve ilçe müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz toksikolojik ve patolojik araştırmalar için köpekten numune almıştır. Veriler Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitümüze gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçları ve kolluk güçlerinin çalışmaları en kısa sürede olayı açıklığa kavuşturacaktır. Konunun yakın takipçisiyim. Vatandaşlarımızın hassasiyetine özellikle teşekkür ediyorum."

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştıSandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı
lifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştılifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Emeklilerin gözü kulağı bu haberde

Emeklilerin gözü kulağı bu haberde

Yeni yıl için altın tahmini

Yeni yıl için altın tahmini

Doğal gaz bağlantı ücretlerine zam

Doğal gaz bağlantı ücretlerine zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı

Sandıklı’da otellerde doluluk yüzde yüze yaklaştı

lifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

lifebox 2019’da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

Bakan Pekcan açıkladı! Gelir ikiye katlandı

Yoğun ilgi! Gelir ikiye katlandı

Akfen Holding iki yılda Türkiye’ye 6,8 milyar TL yatırım yaptı

Akfen Holding iki yılda Türkiye’ye 6,8 milyar TL yatırım yaptı

Emeklilerden yeni yılda 'intibak' talebi

Emeklilerin gözü kulağı bu haberde

Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

Yerli otomobile EGEİD’ten tam destek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.