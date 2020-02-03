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Bakan Pekcan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Ocakta ihracat yıllık yüzde 6,10 artarak 14,8 milyar dolar oldu. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır.' dedi.

Bakan Pekcan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocakta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Ticaret Bakanlığının ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında ihracatta yakalanan başarının, 2020 ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini ifade eden Pekcan, "Bu yılın ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." ifadesini kullandı.

Pekcan, bu güçlü artış oranının, 2020 yılı ihracatı için önemli bir pozitif gösterge olduğuna dikkati çekerek, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 18,9’luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret hacminin yüzde 13'lük artışla 34 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete ilişkin bu verilerin, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ayrıca makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2019 yılı ocak-kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019‘daki başarılı performansımızı 2020’de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

KAYNAK:AA

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Cumhuriyet rekoru, flaş, ihracat, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Neye göre rekor kırdınız ihtacatınız yaptığımız ithalatı karşılıyomu !
he anam he biz herturlu yeriz ????????????
Ne olacak milletin ensesine bindiniz özel şirketler dayadı elektriği dayadı doğalgazı ne bekleyebiliriz
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