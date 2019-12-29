Bakan Pekcan açıkladı! Gelir ikiye katlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini, bu faaliyetler çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların yeniden ekonomiye kazandırılması ve devlete gelir sağlanması amacıyla satışa sunulduğunu söyledi.

Bu kapsamda hayata geçirdikleri mobil uygulamalar gibi farklı platformlar sayesinde e-hale uygulamalarını daha kullanıcı dostu ve ulaşılabilir hale getirdiklerini ifade eden Bakan Pekcan, böylelikle sisteme katılan kişi sayısının arttığını, rekabetin güçlendiğini ve elde edilen gelirde büyük artışlar sağlandığını bildirdi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 76'LIK ARTIŞ



Bakan Pekcan, e-ihale sistemi üzerinden bu yıl geçen yıla göre yüzde 76'lık artışla toplam 367 milyon liralık eşya ve araç satışı gerçekleştirildiği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç (adet bazında yüzde 68 artış) satışı gerçekleştirildi.Vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza olan ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Bu satışlardan elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı. Ayrıca aynı dönemde bekletilmeyecek ve ihraç şartıyla satılan eşyalar da dahil 4 bin 289 eşya grubunun satışını gerçekleştirerek, yaklaşık 102 milyon lira hasılat sağladık."