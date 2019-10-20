Bakan Pekcan açıkladı! Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla alınan yeni tedbiri açıkladı. Bakan Pekcan yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz.

Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek olan 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki yasa dışı, suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek.

X-ray sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak."

Kaynak: AA

