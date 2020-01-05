Bakan Pekcan açıkladı! Yurt dışı proje büyüklüğü 400 milyar dolar barajını aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ve jeopolitik gelişmelere rağmen müteahhitlerin 2019 yılında 18 milyar dolarlık 438

proje üstlendiğini belirtti.

BAŞI RUSYA ÇEKTİ



Bakan Pekcan açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Türk müteahhitlik sektörümüzün yurt dışına açıldığı günden bu yana üstlendiği proje büyüklüğü kümülatif olarak 400 milyar doları aştı. Sektörümüz geçen yıl en fazla Rusya Federasyonu, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Irak'ta proje üstlendi.

2019 yılında en fazla proje üstlenilen alanlar 2,9 milyar dolarla kara yolu, tünel, köprü, 2,3 milyar dolarla konut, 2 milyar dolarla havalimanı, 1,8 milyar dolarla petrokimya tesisi ve 1,7 milyar dolarla ticaret merkezi oldu."

