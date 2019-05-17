FİNANS

Bakan Pekcan'dan ABD'nin vergi indirimine değerlendirme

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin vergi indirimi kararını değerlendirdi. Pekcan, 'ABD’nin Türkiye'den çelik ithalatında vergiyi yüzde 25'e indirmesi olumlu. Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kalkması' dedi.

Bakan Pekcan'dan ABD'nin vergi indirimine değerlendirme

ABD, Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50'lik vergiyi yüzde 25'e indirdi. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan bir değerlendirme geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Pekcan, "ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır" dedi.

Pekcan Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmasına yönelik karar için ise şunları kaydetti:

"Ayrıca, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimiABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD'nin vergi indirimi çelik ithalatı

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