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Bakan Pekcan'dan son dakika Eximbank açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 15:19 | Son Güncelleme

Bakan Pekcan'dan son dakika Eximbank açıklaması geldi. Eximbank, Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile kredi anlaşması imzaladı.

Bakan Pekcan'dan son dakika Eximbank açıklaması!

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank, ihracatın finansmanı için Özbekistan’daki Agrobank ve Turonbank ile 31 milyon dolarlık iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı." dedi.

EXIMBANK, AGROBANK VE TURONBANK KREDİ ANLAŞMASI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmalarla Eximbank ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

İmzalanan yeni kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

(AA)


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