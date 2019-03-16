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Bakan Pekcan: Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacaklarını belirterek, "Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz. Saklama sıkıntınız olmayacak. Güvenilirliği takip edilir olacak." dedi.

Bakan Pekcan: Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ihracattaki destekleri artırdıklarını hatırlatarak, kendilerine destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Eximbank kaynaklarını artırmaya yönelik girişimlerinin de olduğunu anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Eximbank'ın verdiği ihracat destekleri 44,2 milyar dolardı. Biz onu 2019'da yüzde 10 artırarak 48,4 milyar dolara çıkarıyoruz. Ticareti kolaylaştırmak için hem iç ticarette hem dış ticarette hem de gümrüklerde dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Ticaretin kolaylaştırılması ana hedeflerimizden birisi. Gümrüklerde çok önemli çalışmalar yaptık. Kapıkule'de biraz kuyruk var. O kuyrukları azaltmak için Bulgaristan makamlarıyla 24 Nisan'da üçüncü toplantıyı yapacağız. Burada Bulgaristan'a ilave iki peron açtırdık. Biz de akaryakıt istasyonlarının sayısını artırıyoruz. Buralarda frigofirik araçlara bir peron ayırdık. Sanal kuyruk projemiz var. Artık gümrük kapılarından randevulu geçiş alabileceksiniz. 'Şu saatte, şuradan geçmek istiyorum.' deyip size randevu verecek ve sizin aracınız o perondan o saatte geçecek, programı tanımladığımız zaman. Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanabilmesi ve elektronik borsada işlem görebilmesi için lisanslı depoculuk sistemlerini geliştirdik. Ürün ihtisas borsasını kurduk."

"DÜNYADA İLK DEFA BİZ YAPIYORUZ"

Bakan Pekcan, ticari hayatta son zamanlarda çek ve senedin güvenilirliğinin sorgulandığını dile getirdi.

Karekodlu çekin ardından karekodlu senet uygulamasını başlattıklarını anımsatan Pekcan, "Dünyada ilk defa biz yapıyoruz. Elektronik çek ve bono uygulamasını başlatacağız. Çeklerinizi elektronik ortamda alabileceksiniz, verebileceksiniz. Saklama sıkıntınız olmayacak. Güvenilirliği takip edilir olacak. Aldığınız anda bu çeki hangi bankalardan ve hangi şubelerden tahsil edeceğinizi de göreceksiniz. Bu en kısa sürede devreye girecek." ifadelerini kullandı.

Dünyada e-ticaretin hızla arttığını vurgulayan Pekcan, Türkiye'de yüzde 4 olan e-ticaret oranını yükseltmek istediklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
elektronik çek bono Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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