Bakan Pekcan: En kısa zamanda uygulamaya alacağız

TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Pekcan, küresel ekonominin ticaret boyutunda, teknoloji boyutunda ve hukuki boyutunda çok önemli dönüşümlerin gerçekleştiğini söyledi. Bu dönemde doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorunda olduklarını belirten Pekcan, dünya üretiminin aynı zamanda dijital bir dönüşüm sürecinde olduğunu kaydetti. Dönüşümleri yakalayan ülkelerin başarıya ulaşıp refahını yükselteceği, bu çağın gerekliklerini yerine getirmeyenlerin ise çok şey kaybedeceği bir dönüm noktasından geçildiğini dile getiren Pekcan, bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak dönemi anlayan yeni politikalar geliştirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki temel hedefinin orta gelir seviyesindeki bir ülkeden yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek olduğunu belirterek, "Bu yolda 3 temel hedefimiz bulunmakta. Rekabetçi olduğumuz alanlarda tasarımı ve markalaşmayı güçlendirerek daha rekabetçi hale gelmek. İç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmak. Üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak. Bizi başarıya götürecek tüm bu çalışmalarda sizleri çok değerli bir yol arkadaşı olarak görüyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KAĞITSIZ GÜMRÜK" Gümrüklerde dijitalleşme yolunda önemli adımlar attıklarını anlatan Pekcan, Tek Pencere Sistemi ile 17 kurumun 125 evrağını tek noktadan takip edebildiklerini söyledi. Birkaç evrağın eksik olduğunu ve bunların da en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Pekcan, "Hedefimiz önümüzdeki dönemde kağıtsız gümrük. Bu projemiz kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. ELEKTRONİK ÇEK VE BONO SİSTEMİ Pekcan, çeke yönelik güvenin arttırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi ile ilgili korekodlu çek uygulamasına başlanıldığını anımsatarak, "Şimdi bono ile ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. En kısa zamanda o da devreye girecek. Bunun dışında size bir müjdemiz daha var. Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Firmalarımız, artık çek ve bonoyu elektronik ortamda sisteme sokabilecek, takip edebilecek" şeklinde konuştu. "MİLLİ BİR DAYANIŞMA GÖSTERDİK" TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinde olağan dışı gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, dövizde ve faizdeki artışın Türkiye ekonomisinin gerçek durumunu yansıtmadığını bildiklerini söyledi. Hükümetin aldığı önlemlerle tüm bu çalkantıların geride kalmasını beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunların işaretlerinin geldiğini, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki dalgalanmaların Ağustos ayına göre çok azaldığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Elbette burada bizlere, özel sektöre de görev ve sorumluluklar düşmekte. İlk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi mutlaka korumalıyız. Risklere değil fırsatlara, içeriye değil dışarıya, yani ihracata odaklanmalıyız. Enseyi karartmadan temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz. Bizlerde oda borsa camiası olarak tüm bu süreçte elimizi taşın altına koyduk, milli bir dayanışma gösterdik. İnşallah bütün bu emekler sonuç verecek. Ülkemizin yeniden tempolu büyüme sürecine gireceğine inanıyorum" dedi.