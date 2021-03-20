Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık.



Hayırlı olmasını diliyorum. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 20, 2021



