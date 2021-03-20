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Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2021 12:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz kafeciyiz ama yararlanamıyoruz!!! kriterlerimiz uymuyormuş:(
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