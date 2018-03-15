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Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

15 Mart 2018 12:08

Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde sıkıntı olmadığını, 3 Nisan'da kadroya geçişlerin yapılacağını belirtti. Memur anne-babaların yarı zamanlı çalışmasına imkan tanıyan yönetmelikle ilgili konuşan Bakan, "Kısa süre içinde kamu çalışanı ebeveynlerle ilgili düzenleme nihayete erdirilecek" dedi.

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı.
 
İşsizlik rakamlarını değerlendiren Sarıeroğlu, "Seferberlik süreci işletiliyor. Yeni istihdam teşvikleri hazırlamıştık, şu anda Meclis'te görüşülüyor. 2018 sonuna kadar inşallah tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var. İstihdam oranında artış var. Kadın istihdamında iki puanlık artış gerçekleşti. Her yıl iş gücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Gençler konusundaki ilerleme çok önemli. İŞKUR'da 2018 için 1,25 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var " dedi. 
 
Memur anne-babaların yarı zamanlı çalışmasına yönelik yönetmelik hakkında konuşan Bakan, "Yasal düzenlemesi yapılmış, yönetmelikle ilgili Başbakanlığa ilettik. İstişare sürecinde bazı görüşler istendi. Kapsamı geniş bir düzenleme. Görüş istenen konularla ilgili süreçler tamamlanma aşamasında. Kısa süre içinde kamu çalışanı ebeveynlerle ilgili düzenleme nihayete erdirilecek. Ebeveynler okul çağına gelene kadar yarı maaşla yarı zamanlı çalışabilecek. Bu bir tercih olacak" diye konuştu.
 
"TAŞERONDA KADRO GEÇİŞLERİ 2 NİSAN'DA"
 
Taşeron işçilerin kadroya alınma süreci hakkında konuşan Sarıeroğlu şunları kaydetti:  
 
"Süreçlerin tamamını tamamlayan kurumlar var. Her yerdeki sayı aynı değil. Biz tavsiye niteliğinde takvim yayınlamıştık. 2 Nisan son tarih. 3 Nisan'da kadroya geçişler yapılacak. Önemli bir süreçti. Şu ana kadar büyük bir sıkıntı yaşamadık. Sağlıklı bir şekilde ilerliyor. 4C'deki kardeşlerin 4B'ye geçişiyle ilgili de çalışıyoruz. İşe alım süreçleriyle ilgili olarak belediye iştiraklerinde yeni bir modele gidiyoruz. Şirketlerle ilgili süreçlerle alakalı bazı hususlarımız var. Belediyeler, il özel iradeleri yakınen takip ediyor. Bunlar da 3 Nisan'a kadar netleşecek."
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Okuyucu Yorumları1 yorum
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    kitlere yok kadro kime kadro verdiniz resmen ekmeğimizle dalga geçtiniz
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