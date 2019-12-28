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  4. Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)

Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

'ENFALSYONUN ÜZERİNDE OLMASINI OLUMLU BULUYORUM' HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Kurul'dan sonra basın mensuplarının asgari ücret zammıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk: Gelecek sene iki taraf asgari ücrette anlaşacak (2)

'ENFALSYONUN ÜZERİNDE OLMASINI OLUMLU BULUYORUM'
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Kurul'dan sonra basın mensuplarının asgari ücret zammıyla ilgili sorularını yanıtladı. Arslan, asgari ücret zam oranının taleplerine yaklaşmamasına rağmen, beklenen enflasyonun 3-4 puan üzerinde olmasının da olumlu olduğunu söyledi. "Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı?" sorusu üzerine Arslan, "Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum. Eğer jest enflasyonun üzerinde bir rakamsa, zaten hükümetin uzun yıllardır enflasyonun üzerinde bir asgari ücret belirlediğini biliyoruz. Biz işçi kesiminin talebinin kabul edileceğini düşünmüştük, jest olarak böyle bir beklentimiz vardı; ama bu gerçekleşmedi. İşverenler açısından da olamaz. Çünkü daha önce 500'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerine 100 lira, 500'den az işçi çalıştıran iş yerlerine 150 lira destek sağlanırken bu sefer 75 liraya indirildi. Orada da bir jest göremiyorum" diye konuştu.
'HÜKÜMET, ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYEN TARAF'
HAK-İŞ Başkanı Arslan, Bakan Selçuk'un gelecek yıl işçi ve işverenlerin kendi aralarında anlaşacağına dair söz verdiklerine ilişkin açıklamasıyla ilgili de "Bu aslında komisyonun çalışma esasına uygun değil. Burada kamunun olmadığı ikili bir sosyal diyalog olsa anlarım. Örneğin Avrupa Birliği'nde (AB), Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi'nde işçi ve işverenler birlikte çalışıyor. İşçiler ve işverenler herhangi bir konuda uzlaşırsa bu AB'nin direktifi oluyor. Böyle bir uygulama Türkiye'nin mevzuatında olmadığı için doğal olarak hükümet asgari ücreti belirleyen taraf oluyor. Bakanın düşüncesi tabii ki iyi bir temenni; ama bir mevzuat değişikliği yapılırsa bu yapılır" dedi.
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