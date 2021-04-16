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Bakan Selçuk hatırlatmıştı: Engelli hibe desteği başvurularında bugün son gün!

16.04.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların 65 bin TL tutarındaki hibe desteği için başvurularında bugün son gün olduğunu hatırlatmıştı. Başvurular bugün itibariyle sona erecek.

Bakan Selçuk hatırlatmıştı: Engelli hibe desteği başvurularında bugün son gün!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın 65 bin TL tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının bugün sona ereceğini dün yapmış olduğu açıklamada duyurmuştu.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Proje başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Selçuk, “Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilerimize kolaylık sağlıyoruz. Ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşlarımız son güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir” dedi.

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Proje kapsamında daha fazla engelli vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Selçuk, “Engelli Hibe desteğimizde yeni bir dönemi başlattık. Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki hayaller engelsizdir” diye konuştu.

AA

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Zehra Zümrüt Selçuk
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