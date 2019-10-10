Bakan Selçuk'tan açıkladı: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik." dedi.

