FİNANS

Bakan Selçuk'tan açıkladı: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik' dedi.

Bakan Selçuk'tan açıkladı: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Milli İstihdam Seferberliği

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