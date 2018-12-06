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Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşını belirlemek üzere bugün saat 11.00'da toplandı. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alıyor. Türk-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istiyor.

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı öncesinde açıklama yaptı.

Selçuk şunları söyledi: "2019 yılında da işçi ve işverenler başta olmak üzere daha güçlü bir ekonomik görünüme ulaşacağımıza inanıyorum. 2019'da en önemil önceliklerden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücret önemli bir sosyal politika aracı. Demokratik ortamda hakları koruyan bir sonuç çıkacaktır. Asgari ücret halen net 1603 liradır. Vergi dilimi düşüşünü önledik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret istihdama, yatırıma, rekabete tüm ülke ekonomisine yön verecek. Komisyon boyunca çalışanların ve devletimizin hassasiyetlerimizin gözetileceğine inanıyorum. Son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum."

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yaptığı açıklamada, "AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir" dedi.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ DE KOMİSYONDA

Toplantıya işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılıyor. Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli de olacak. Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.

Türk-İş ve DİSK asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını istiyor.

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2019 asgari ücret TÜRK - İŞ DİSK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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