Bakan Selçuk'tan borçlara yapılandırma müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklama yaparak, '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) 'uyumlu işveren' düzenlemesinin hayata geçirildiğini, böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek, yapılandırabileceklerini kaydetti. Selçuk, düzenlemeden yararlanabilecek 'uyumlu işveren'lerin tespitinin SGK tarafından nasıl yapılacağına ilişkin şunları kaydetti:

"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak."

'UYUMLU İŞVERENLERE 60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME YAPILABİLECEK'