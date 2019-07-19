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Bakan Selçuk'tan 'Engelli İş Koçluğu' modeli açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018 yılında başlatılan 'Engelli İş Koçluğu' modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Selçuk'tan 'Engelli İş Koçluğu' modeli açıklaması

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, 'Engelli İş Koçluğu' modelinin, engellilerin istihdama geçişinde ve işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin kullanılan bir yöntem olduğunu belirtti. Selçuk, ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan modelin altyapısı için 8 pilot il üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları yürüteceklerini kaydetti. Selçuk, "Bu kapsamda 'Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi' hazırlanmış olup, kabul edilerek 2018-2020 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı kapsamına alındı" dedi.

'DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDECEĞİZ'

Bakan Selçuk, Engelli İş Koçluğu Projesinin odak noktasının engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Engellilerimize daha bütüncül ve nitelikli bir hizmet sunumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni model ile birlikte engellilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek, işgücü piyasasına geçişlerine destek olup, istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturacağız. Bu mekanizma ile engellilerimizi hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli bir şekilde takip edeceğiz. Bir anlamda Engelli İş Koçluğu uygulaması ile İŞKUR, engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yapacak, daha sonra istihdam imkânlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olacaktır. Akabinde işverenlerle iletişime geçerek süreç hakkında bilgi verip, görüşmeler gerçekleştirecek ve son olarak engelliler; engelli bireylerin aileleri, iş arkadaşları ve yöneticilerinin bilgilendirilmesi suretiyle işyerinde ve iş dışında destek sağlanacak."

Bakan Selçuk, engelli vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanlarınca kendilerine yol haritası belirleyeceklerini, işe yerleştirme ve sonrasında sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: DHA


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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk enegelli iş koçluğu

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