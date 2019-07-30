FİNANS

Bakan Selçuk'tan kamu işçisine zam açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." dedi.

Bakan Selçuk'tan kamu işçisine zam açıklaması

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Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk zam

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