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Bakan TANAP'ın açılışı işin tarih verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alacaklarını duyurdu.

Bakan TANAP'ın açılışı işin tarih verdi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye’nin ulusal gaz iletim şebekesine 12 Haziran'da bağlanacak.

TANAP'ın 12 Haziran'da devreye gireceğini açıklayan Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

TANAP'ın devreye girmesi ile Eskişehir ticari gaz akışının başlatılabilmesi için hazır hale gelecek. Ayrıca TANAP, Türkiye’nin Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek. Daha sonra Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Ardından bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Hattın Türkiye içi çıkış noktaları ise, Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

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