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Bakan tarih verdi! 2.500 kişi alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını duyurdu.

Bakan tarih verdi! 2.500 kişi alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin 29 Kasım 2018 tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini açıkladı.

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz" dedi. KAYNAK: DHA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk engelli memur kamu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hadi hayırlısı bayandır bekliyoduk
duyurmanıza gerek yok..alınacaklar dediğiniz kişiler yani kendi adamlarınızı çoktaan almışsınızdır..
Liste cebinde geziyordur. Artık iş kur ları da kapatın Akp il ve ilçe başkanlıkları ilan etsin bu tür iş ilanlarını. Ha bu arada haram zıkkım olsun hakkım da
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