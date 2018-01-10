Bakan Tüfenkci'den 'Çiftlik Bank' açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, inceleme başlatılan Çiftlik Bank ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bülent Tüfenkci, “Özellikle son zamanlarda somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden, sanal alemde yüksek kar vaatleri sunarak; kimi oyun pazarladığını ifade ederek kimi sanal paralar pazarladığını ifade ederek kimileri sanal çiftlikler kurduklarını ve bazı yerlerde gerçek çiftlikler kurduklarını ifade ederek reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen kar vaatleri sunarak, insanları aldattıklarını ve belli bir sistem ile bir anlamda saadet zinciri kurdukları görülüyor. Bunlar kimi zaman telefon satışı şeklinde, oyun satışları şeklinde oluyor, sanal bir mal ticareti şeklinde oluyor. Ama baktığımız zaman tamamı tüketiciyi, vatandaşı aldatıcı anlamda bir ticaret teşkil ettiklerini, sonuç itibariyle dolandırıcılığa kadar giden bir sistemi kurguladıklarını görüyoruz" dedi.



“BİR SAADET ZİNCİRİ OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"



Çiftlik Bank ile ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Tüfenkci, “Bununla ilgili en son Çiftlik Bank'ın 'bank' kelimesinden dolayı biz 3 ay reklamlarını durdurma cezası vermiştik. Çünkü Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan 'bank' kelimesini kullanmak için izin alınması gerekiyor. Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik. Burada gerçekten bir ticaret var mı yok mu? Arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyorlar. Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor. Ama bunun somut raporlarla sabitlenmesi lazım. İnşallah kısa zamanda müfettişlerimiz raporlarını sonlandırırlar. Bunu da sizlerle paylaşırız. Ama ben bir kez daha vatandaşlarımızı uyarıyorum. Özellikle internet üzerinden, sanal alemde somut bir ticarette mal alım satımına dayanmayan, piyasanın çok üzerinde kar getirdiğini ifade eden sanal ticarette konusunda çok dikkatli olmalarını ve bu tür yaklaşımlara dikkatlice bakmalarını aksi takdir de büyük anlamda zarar göreceklerini geçmişteki tecrübelerde bize gösteriyor" şeklinde konuştu.



Bakan Tüfenkci ayrıca, “E-ticaret yapan sitelere kayıt zorunluluğu getirilmesi bir anlamda bizimde denetimlerimizi ve gözlemlerimizi de artıracak. Bununla ilgili hem Maliye Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yakın çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığıyla da dolandırıcılık anlamında da yakın bir çalışma sergiliyoruz" diye konuştu.



ÇİFTLİK BANK NEDİR?



Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: "Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviyede faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz."



ÇİFTLİK BANK İFLAS EDERSE…



İnternet sitesindeki verilen bilgilerde, Çiftlik Bank'ın herhangi bir nedenle iflas bildirmesi durumunda, şirketin yatırılan ana parayı geri ödeneceği iddia ediliyor ve garanti olarak ıslak imzalı bir sözleşme gösteriliyor. En az 5000 liralık bir yatırım karşılığında sözleşmenin 15 gün içinde belirtilen adrese geleceği de belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.