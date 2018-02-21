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Bakan Tüfenkci'den 'Çiftlik Bank' açıklaması

21 Şubat 2018 14:12

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı Türkiye Perakende Zirvesi sonrası, Çiftlik Bank ile ilgili sorulara yanıt verdi. Tüfenkci, Çiftlik Bank soruşturmasının bittiğini ve değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Bakan Tüfenkci'den 'Çiftlik Bank' açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "(Çiftlik Bank soruşturması) Özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette birtakım mevzuatsal anlamda koşullar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz." dedi.
 
Tüfenkci, Türkiye Perakende Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin müfettiş soruşturmalarının bittiğini, şimdi onun değerlendirildiğini bildirdi.
 
Tüfenkci, devamla şunları kaydetti:
 
"Özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette birtakım mevzuatsal anlamda koşullar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Sadece bu konu değil, din istismarlarından tutun insanlarımızı ve tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik birçok sıkıntılı ticaret var. Adına ticaret de denmez, aldatmaya yönelik hem reklamlar var hem de bununla menfaat sağlamaya çalışan bir kesim var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Bitince sizlerle de paylaşacağız."
 
"Cezai yaptırımlar da gelecek"
 
Bu kapsamda belirlenen şirketler olduğunu aktaran Tüfenkci, "Bu anlamda sadece Çiftlik Bank değil, 11 tane daha birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi ve vatandaşı mağdur eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek lazım." ifadelerini kullandı.
 
Tüfenkci, düzenlemenin detaylarını tamamlandığı zaman açıklayacaklarını belirterek, "Orada birtakım cezai yaptırımlar da gelecek." dedi.AA
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 4 Oy
    internette saçmalıklar mesajlarla sürüyor,gizli numara olduğu için engellemede güçlük çıkıyor.
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  • 9 Oy
    BU SİSTEMİN SAADET ZİNCİRİNE BENZER BİR SİSTEM OLDUĞUNU GETİRİSİNİN FAİZ HARAM OLDUĞUNU 2007 YILINDA HERKES SÖYLÜYOR VE BİLİYORDU EN ÇOKTA TSKDAN ÜYESİ VARDI
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