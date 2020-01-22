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Bakan Turhan: "Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız"

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 18:48 | Son Güncelleme

"Yüksek hızlı tren konforu ile seyahatten, bugün ülkemizde Ankara, İstanbul ve Konya üçgeninde 40 milyona yakın nüfus yararlanıyor" - "Kanal İstanbul, İstanbul'un kaderini değiştirecek olan, bu ülkeninin kaderini değiştirecek olan bir projedir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu yıl Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacaklarını söyledi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaret eden Turhan, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin önemli projelerinden biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinin çalışmalarını yerinde görmek, denetlemek ve iş programı hakkında bilgi almak için Kırıkkale'ye geldiklerini söyledi.

Turhan, arkadaşlarıyla projenin bazı sorunlarını, geleceğini ve hedefini konuştuklarını ifade etti.

Yüksek hızlı tren konforuna değinen Turhan, şöyle konuştu:

"Yüksek hızlı tren konforu ile seyahatten, bugün ülkemizde Ankara, İstanbul ve Konya üçgeninde 40 milyona yakın nüfus yararlanıyor. İnşallah bu yıl içinde önümüzdeki yaz başında, eğer bir kaza bela olmazsa, Sivas'a kadar Ankara'yı hızlı trenle bağlayacağız. Bu, bu bölgede yaşayan, bu güzergahın etrafında yaşayan, Orta Anadolu Bölgesindeki sadece bu güzergahın geçtiği iller değil, onun etrafındaki komşu iller de inşallah bu hizmetten faydalanacak. İnşallah Kırıkkalemiz de Yozgatımız da Sivasımız da Kayserimiz de Tokatımız da Çorumumuz da Erzincanımız da hatta ötesi de bu hizmetten, bu yıl oraların da hizmete açacağımız yüksek hızlı tren konforuyla seyahat etme imkanına sahip olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Ülkenin büyüdüğünü ve geliştiğini anlatan Turhan, insanların da bu gelişimden nasiplerini aldıklarını, hayat standardının yükseldiğini ve özel araç sahipliliği oranın arttığını söyledi.

Yaptıkları bölünmüş yollarla vatandaşların, güvenli, konforlu, ekonomik ve huzurlu bir seyahat imkanına sahip olduğunu belirten Turhan, Kuzey Marmara oto yolunu yaptıklarını, önemli bir kısmını hizmete açtıklarını, bu yıl içinde etap etap bir kısmını nisanda, bir bölümünü haziranda, bir kısmını da yıl sonuna doğru olacak şekilde tamamını hizmete açacaklarını dile getirdi.

- "Dünyada bir eksen kayması yaşanıyor"

Ülkenin bulunduğu konum itibarıyla dünyanın merkezinde olduğunu vurgulayan Turhan, Türkiye olarak bulundukları coğrafi konumun avantajlarını, ülkeye, insanlara fayda olarak getiri sağlaması için projeler ürettiklerine işaret etti.

Doğu, güneydoğu, batıdaki sınır kapılarının limanlara olan bağlantılarını giderek güçlendirdiklerini kaydeden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle sanayi bölgelerimizin bulunduğu OSB'lerin bulunduğu alanlarda, sadece kara yolu değil artan üretim miktarının pazarlara daha ekonomik, hızlı, rekabetçi bir şekilde taşınması için lojistik merkezler ve demiryolu bağlantıları yaptırıyoruz. Dünyada bir eksen kayması yaşanıyor. Üretimde, ekonomide, gelir seviyesinde artık dünyanın zenginliği batıdan doğuya doğru kayıyor. Bu kaymanın etkisiyle bulunduğumuz coğrafya üzerindeki yolcu hareketleri, yük hareketleri giderek artıyor. Bundan sonra artan ivmeyle daha da gelişecek. Bunun için Orta Kuşak dediğimiz, Kars'tan Kapıkule'ye kadar hızlı demiryolu projelendirdik. İşte bugün projesini izlediğimiz, denetlediğimiz Ankara-Sivas hattı da bu projenin bir parçası. Şu anda Çin'den kalkan yük trenleri kesintisiz olarak ülkemiz üzerinden en kısa sürede, en ekonomik şekilde kullanıcıların tercih edeceği bir hizmet alarak Avrupa'ya kadar gidiyor. Şu anda haftada 3 sefer var, bunları sayısı giderek artacak. Talepler giderek artıyor. Biz de bu yük trafiğinden nasibimizi ülke olarak inşallah alacağız."

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nı yaptıklarını anımsatan Bakan Turhan, özellikle de yurt dışı uçuşlarda giderek artan bir uçak ve yolcu trafiği olduğunu söyledi.

Bugün 350'ye yakın noktaya sadece Türk Hava Yolları'nın uçtuğunu vurgulayan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın buluşma ve aktarma noktası olduğunu ifade etti.

- "Kanal İstanbul'u inşallah yapacağız"

Ulaşımla ilgili ülkeyi, doğu-batı, kuzey-güney aksında, Avrasya'nın kalbinde bir kavşak noktası yapacaklarını vurgulayan Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Bunun için de Kanal İstanbul'u inşallah yapacağız. Kanal İstanbul'la ilgili, her önemli projemizde olduğu gibi, bizim ana muhalefeti bu ülkede bugüne kadar yapılmış olan büyük projeler karşı çıkığı gibi buna da karşı çıkıyor. Kanal İstanbul, İstanbul'un kaderini değiştirecek olan, bu ülkeninin kaderini değiştirecek olan bir projedir. Bir deniz yolu projesidir. Bu projenin yapımıyla ilgili olarak dünyanın her tarafından ilgi ve alaka vardır. Bu projenin içinde bulunma arzusu vardır. Bu proje önemli bir projedir. Deniz ulaşımı projesidir. İstanbul'un yakınında olması dolayısıyla bir şehircilik projesidir. Dünyanın başkentinin sınırları içinde olması dolayısıyla Asya'yı Afrika'ya, Avrupa'ya bağlayan deniz yollarının geçtiği bir noktada olması dolayısıyla da bir medeniyet projesidir."

Kentte esnaf ziyareti yapan Bakan Turhan, taksicilerin çay davetini geriye çevirmeyerek bir süre sohbet etti.

Turhan, daha sonra Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

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AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,

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