Bakan Turhan "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmelerin ve bu gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklarla mağduriyetlerin tarih olacağını bildirdi.

Bakan Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla Sheraton Ankara Otel'de düzenlenen Elektronik Tebligat Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda daha önce hiç olmadığı kadar iç içe bir dönemden geçtiğini söyledi.

Günden güne gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, gerek insan hayatının gerekse kamu işleyişinin ayrılmaz parçası haline geldiğini belirten Turhan, "Günümüzde ulaştırmadan savunmaya, sanayiden sağlığa, eğitimden adalet hizmetlerine kadar bilgi ve iletişim teknolojilerinin nüfuz etmediği alan bulunmuyor. Bir yandan her şey daha akıllı hale gelirken öbür yandan daha fazla veri teknolojik sistemler içinde tutuluyor." dedi.

Fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılmasının, üretilmesinin, paylaşılmasının ve erişiminin gerek bireyler gerekse kurumlar için zoru kolay kılma anlamı taşıdığına işaret eden Turhan, Bakanlık olarak bunu yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.