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  4. Bakan Turhan: "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında."

Bakan Turhan: "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında."

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Bakan Turhan: "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında."


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flaş, Kanal İstanbul'dan yıllık gelir, - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,

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