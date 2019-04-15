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Bakan Turhan: Kuzey Marmara Otoyolu, 2020'de hizmete açılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kuzey Marmara Otoyolu, kıtalararası karayolu bağlantısına kesintisiz bir ulaşım imkânı sunmasıyla tarihi İpek Yolu'nu canlandıracaktır. Otoyolun tamamını 2020 yılında hizmete açmış olacağız" dedi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, Ankara'da 'Karayolları 69. Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile çok sayıda bölge müdürü ve daire başkanı da yer aldı.

'OTOYOL UZUNLUĞUNU 2 BİN 842 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Bakan Turhan, ülkenin dört bir yanında zamanında çok şey başardıklarını, özellikle ulaşım hamlesinin başlatıldığı 2003 yılı sonrasında çok büyük işlere imza attıklarını kaydetti. 16 yıl içinde 20 bin 541 kilometre yol yaparak, bölünmüş yol ağını 26 bin 642 kilometreye ulaştırdıklarını ve 77 ilin birbiri ile bağlantısını sağladıklarını bildiren Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Sadece 2018 yılında 185 kilometresi otoyol olmak üzere 625 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şehirlerimizin tamamına yakınını bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Yol ağımızın yüzde 39'unu, ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Buna bağlı olarak seyir hızımız 2 katına çıktı, seyahat süreleri yarı yarıya kısaldı. Artık trafiğin yüzde 81'i bölünmüş yollarda seyrediyor. Bu sayede 17 milyar 771 milyon TL yıllık yakıt-zaman tasarrufunun yanında, emisyon salımında da yıllık 3 milyon 294 bin ton azalma sağlamış olduk. Trafik güvenliği ve konforlu seyahat için önem taşıyan iyileştirme çalışmaları kapsamında yolların fiziki standardını yükselttik. Bugün yollarımızın yüzde 37'sine tekabül eden 25 bin 215 kilometresi BSK'lı (Bitümlü Sıcak Karışım). Sınır kapıları, limanlar, demir yolları ve havalimanları ile bağlantıları sağlayacak olan; Doğu-Batı koridorlarının yüzde 90'ını, Kuzey-Güney koridorlarının da yüzde 86'lık bölümünü tamamladık. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde otoyol uzunluğunu 2 bin 842 kilometreye çıkardık."

'GEBZE-İZMİR OTOYOLU'NU KESİM KESİM HİZMETE AÇIYORUZ'

Bakan Turhan, dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete açtıklarını, Gebze-İzmir, Kuzey Marmara, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Gelibolu Lapseki Kesimi ile Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyollarındaki çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Gebze-İzmir Otoyolu'nu kesim kesim hizmete açtıklarını, Osmangazi Köprüsü ile körfezden geçişlerin iyice rahatladığını vurgulayan Bakan Turhan, "Türkiye nüfusunun yüzde 44'ünün yaşadığı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 65'ini oluşturan illerimize hizmet edecek projenin tamamını bu sene bitiriyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, kıtalararası karayolu bağlantısına kesintisiz bir ulaşım imkânı sunmasıyla tarihi İpek Yolu'nu canlandıracaktır. Otoyolun tamamını 2020 yılında hizmete açmış olacağız. Ülkenin zor arazi şartlarını tüneller, köprüler ve viyadüklerle aşarak yolları kısalttık. Konforlu, güvenli ve ekonomik trafik akışı sağladık" dedi.

'AVRASYA TÜNELİ İLE 23 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU'

Avrasya Tüneli hakkında bilgi veren Bakan Turhan, "İki yıl önce açtığımız Avrasya Tüneli sayesinde, 1 senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, CO2 emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık" diye konuştu.

Türkiye'nin birçok noktasında tünel çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Turhan, "Amacımız, yollarımızın standartlarını yükseltmektir. İhtiyaç olan her yere köprü, viyadük ve tünel yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yolların standartlarını yükselttiğimiz gibi bu yolları kullanan araçların güvenliğine de büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Kuzey Marmara Otoyolu

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