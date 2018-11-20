FİNANS

Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Doktora Programı ile ilgili "33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı" dedi. Varank, "Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek" müjdesini de verdi.

Bakan Varank: 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Doktora Programı'na ilişkin, "33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik.


3 YIL BOYUNCA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Varan, "Programın en cezbedici kısmıysa, doktora sonrası istihdam. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca destek sağlayacağız. Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi Bakanı Mustafa Varank Mezuniyet iş garantisi

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