FİNANS

Bakan Varank açıkladı!750 milyon liralık destek geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’350 milyon liralık fonla; teknopark firmaları, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız.

Bakan Varank açıkladı!750 milyon liralık destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’350 milyon liralık fonla; teknopark firmaları, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. 400 milyon liralık fonla; ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız’’ dedi.

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan, uzun süredir üzerinde çalışılan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Bu kapsamda 750 milyon liralık fonla teknoloji, inovasyon ve bölgesel kalkınmaya destek verilecek. Toplantıda fonlarla ilgili imzalar atılırken, toplantıya Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve ilgili kişiler katıldı.

’’750 milyon liralık fonu Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz’’

Açılış konuşmasını yapan Bakan Mustafa Varank, ’’Ülkemizdeki girişim sermayesi uygulamalarına baktığımızda üç husus dikkatimizi çekti.Birincisi, gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda, yatırım adedi ve miktarı açısından geride olduğumuzu gördük. İkincisi halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Evet biz her durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri desteklemesi, bu işlere heyecanla yaklaşması gerekiyor. Dünyadaki uygulamalara baktığınızda da bu işi özel sektörün sırtladığını görürsünüz. Son tespitimiz ise, mevcut mekanizmaların ülke geneline dengeli bir biçimde yayılmadığı oldu. Başka bir ifadeyle girişim sermayedarları, yatırımlarını ülkemizin gelişmiş bölgelerinde yoğunlaştırmış durumda. Dolayısıyla girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik. İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet ediyor. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki Fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz. Tabii bu noktada bankanın sektörel tecrübelerinden ve uzmanlık birikiminden yararlanacağız. Ayrıca nihai karar verici mercii olan Yatırım Komitesi de Bakanlığımız ve Banka yetkililerinden müteşekkil profesyonel bir ekipten oluşacak’’ dedi.

’’350 milyon liralık fonla; teknopark firmaları, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız’’

Fonların kimleri destekleyeceğini açıklayan Bakan Varank, ’’Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, ülkemizde büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. Burada hem şirketlere doğrudan yatırım yapacak hem de girişim sermayesi fonlarına kaynak aktaracağız. 350 milyon liralık bu fonla; teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası arenada başarı hikâyeleri yazacak girişimcilerin önünü açacağız’’ şeklinde konuştu.

’’400 milyon liralık bu fonla; ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız’’

Bakan Varank, şöyle devam etti: ’’Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki diğer fonumuz ise Bölgesel Kalkınma Fonu. 400 milyon liralık bu fonla; ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz. Kalkınma Ajanslarımız bu süreçte önemli görevler üstlenecekler. Ajanslar kuruldukları günden bugüne, yani son 10 senede, bölgelerinde politika geliştiren, istihdamı ve büyümeyi tetikleyen kurumlar oldular. Ajanslarda faaliyet gösteren yatırım destek ofisleriyle; yatırımcıların iş yapma ortamlarını, iş ve işlemlerini kolaylaştırdık. Kalkınma Ajanslarının ikinci 10 yılında mevcut uygulamalarımızı daha ileriye götürüyoruz. 2020 yılı Ajanslarımız için bir dönüşüm yılı olacak. Bölgesel Kalkınma Fonu da bu dönüşümün temel araçlarından biri olacak’’.

’’750 milyon liralık kaynak, minimum seviye olarak görülmeli’’

Anadolu’da faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli olan fakat gerekli finansmanı bulamayan girişimcilere ve yatırımcılara bu fonla umut olacaklarını vurgulayan Bakan Varank, İhracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’leri destekleyecek, rekabet güçlerini artıracağız. Güçlü KOBİ’lerin büyümesiyle de hem istihdam artacak hem de bölgesel farklar hızla kapanacak. Bakanlığımızın her iki fonla ortaya koyduğu 750 milyon liralık kaynak, minimum seviye olarak görülmeli. Biz sadece yeni bir başlangıcın fitilini ateşlemiş oluyoruz. Bu başlangıç sermayesi ve yeni alt fonlarla kısa vadede milyarlarca liralık kaynağın yatırıma ve üretime dönmesi dünyadaki uygulamalarda da elde edilen doğal bir netice.Uygulayacağımız bu sistemle birlikte yatırımlardaki geri dönüşler, yeniden başka şirketlere kaynak olabilecek. Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojik dönüşüm artık tamamen kamu kaynaklarından, merkezi bütçeden değil, aynı zamanda bu yatırımlarından gelen geri dönüşlerle de beslenecek. Bizim amacımız toplumsal refahı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyle, nesilden nesile aktarılabilen rekabetçi ve kurumsal bir işletme altyapısını kurmak. İşte başlattığımız Fonlar, hedeflerimize varmada önemli bir kaldıraç görevi üstlenecek’’ diye konuştu.

Bakan Varank açıkladı;750 milyon liralık destek geliyor

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Tüketicilere uyarı, "Yıl başı alışverişi mağduriyete dönüşmesin"Tüketicilere uyarı, "Yıl başı alışverişi mağduriyete dönüşmesin"
TİM Başkanı Gülle’den yeşil pasaport hakkı süre uzatımıyla ilgili değerlendirmeTİM Başkanı Gülle’den yeşil pasaport hakkı süre uzatımıyla ilgili değerlendirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teknopark firmaları

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

TBMM'de kabul edilen 4 kanunun detayları yayımlandı!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Onlarca personel alınacak!

Onlarca personel alınacak!

Benzin fiyatları kritik sınırı da aştı!

Benzin fiyatları kritik sınırı da aştı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

2020'de sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İTSO’dan KVKK seminerine dâvet

İTSO’dan KVKK seminerine dâvet

Reeder yeni akıllı cep telefonu "P13 Blue"yu piyasaya sundu

Reeder yeni akıllı cep telefonu "P13 Blue"yu piyasaya sundu

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Yılbaşı hediyesi arayanlara teknolojik tavsiye

Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarı yarıya düştü

Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarı yarıya düştü

İcradan yarı fiyatına satılık ferrari

İcradan yarı fiyatına satılık ferrari

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.