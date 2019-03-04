FİNANS

Bakan Varank: Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde." dedi.

Bakan Varank: Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank akıllı dijital teknolojiler

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