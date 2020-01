Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız

Tolga SAĞLAM- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de ekonomiye olan güvenin arttığını belirterek, "İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de kuvvetli. Bu sene ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'deki otelde sanayicilerle düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Varank, 750 milyon liralık kaynağı teknoloji, sanayi ve yenilikçi işletmelere aktaracaklarını söyledi. Türkiye'nin yatırımlar öncülüğünde büyümesi için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Varank, "Bu şekilde ülkemizi hem teknoloji geliştirmede hem de rekabetçi üretimde dünyanın sayılı güçlerinden biri yapabiliriz. Sizler kaynaklarınızı yatırıma yönlendirdikçe Türkiye güçlenecek, Türkiye daha hızlı büyüyecek. Ekonomik görünüm de günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden büyüme eğilimine girdik. Faizler düşüyor. Enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomide büyümenin güçlendiği bir yoldayız. Yıl boyunca atacağımız adımlarla bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yayacağız. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak. İddialı olmakla beraber, gerçekçi hedeflerimiz var. Başarıya giden yolu, sizlerle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

'5,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BAŞVURUSU GELDİ'

Sanayicilerin üretime daha sıkı sarılması için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini belirten Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Varank, "Bu programla yerlileşme alanında benzersiz bir işe giriştik. Bakın 2018 Ağustos'unda ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Bunun sonucunda döviz kurları yukarı yönlü ciddi dalgalanma gösterdi. Yurt dışından ithal edilen her şeyin fiyatı arttı. Bu da maliyet artışı olarak sanayiciye ciddi şekilde yansıdı. İşte biz dedik ki Türkiye, bu ithalatın önüne geçebilir. İşte hamle programını bu amaçla tasarladık. Programı oluştururken, sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi belirledik. Bakın biz burada alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyoruz. Programa başvuranlar, bakanlığımızın sunduğu tüm desteklere tek pencereden erişebiliyorlar. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Öyle yoğun bir talep aldık ki sadece tek sektör için toplamda 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Şimdi bu başvuruları değerlendiriyoruz. İnşallah sonuçları nisan ayında açıklayacağız" dedi.

'750 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK'

Bakan Varank, 750 milyon liralık kaynağı; teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracaklarını kaydederek, "Yılın ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları ilan edeceğiz. Ben bu programda Gümüşhane'den de firmalar görmek istiyorum. İlimizde madencilik ve gıda sektöründe güçlü. Bu gibi programlar, farklı sektörlere yatırım yapmak açısından çok iyi fırsatlar sunuyor. Bir diğer vizyoner politikamız da işletmelere sunduğumuz sermaye desteği mekanizması. Biz bu amaçla biri bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere 2 yeni fon kurduk. Böylece 750 milyon liralık kaynağı; teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracağız. Bakın bu fonlar yatırımınıza ortak olacak ve sizleri bankalara faiz ödemekten de kurtaracak" diye konuştu.

'TEŞVİKLE İLGİLİ KRİTİK ADIMLAR ATACAĞIZ'

Finansman alanında kolaylıklar sunulduğunu da vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi:

"KOSGEB, KOBİ Finansman Destek Programı ile işletme kredilerine 18 aya kadar yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Biliyorsunuz kredi faizleri düşüş eğiliminde. İşte KOSGEB bunu da dikkate alıp, bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi. Şu an finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB karşılıyor. Yani istediğiniz zaman başvurabileceğiniz bu programla; faiz ya da kar payı ödemesi yapmaksızın bankalardan kredi kullanabiliyorsunuz. Gümüşhane özelinde birkaç konuya değinmek istiyorum. Buraya gelmeden önce sizlerin talepleri nedir; arkadaşlarımız elbette çalıştı. Yeni bir sanayi sitesi kurulması ve Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı desteği talebiniz var. Hali hazırda bakanlığımıza bu yönde resmi bir proje teklifi iletilmiş değil. Her iki konuda da somut önerilerinizi bize iletirseniz bütçe imkanlarımız çerçevesinde değerlendirir, elimizden gelen desteği veririz. Teşviklerden yeterince yararlanamadığınızı ifade etmişsiniz. Son 7 senede Gümüşhane'de 500 milyon liralık sabit yatırımı teşvik ettik. Biz bu sene teşvik sistemimizle ilgili kritik adımlar atacağız. Biz yerelin potansiyelini geliştirirsek ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Bu konuda da pozitif ayrımcılığa hazırız. Teşviklerimizi daha esnek yapıda kurgulayacağız. Yani yatırımcılarımız projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu destekleri adeta kendileri belirleyebilecekler."

'TERÖRÜN PANZEHRİ EĞİTİMDİR'

Türkiye sınırlarında terör örgütlerine göz açtırılmadığını belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu işin püf noktası, birlik ve beraberlik. Devletle millet bir oldukça Allah'ın izniyle hiç kimse bu ülkenin tek karış toprağına göz dikemez. Zaten güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda oldukça başarılı operasyonlar yürütüyor. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Pençe, Kıran hangi operasyon gerekiyorsa onu yapıyorlar. Biz de siyasiler olarak terörün üzerine en sert şekilde gidiyor, bu konuda en ufak zaaf göstermiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl ki bu ülkenin başına bela olan yüzlerce dertten kurtulduysak inşallah bu terör belasından da ebediyen kurtulacağız. Tabi terörle mücadele etmek hem çok boyutlu hem meşakkatli ve en önemlisi, terörle mücadele ettiğinizde aslında cehaletin kendisiyle mücadele ediyorsunuz. Şöyle dikkat ettiğinizde hemen görüyorsunuz, terör örgütlerinin ekseriyetinin hedefinde çocuklar vardır. Çünkü tarihinin farkında olan, nereden geldiğini bilen, okuyan, araştıran, kendini geliştiren hiçbir genci terör örgütü istemez. İşte bu yüzden terörün panzehri eğitimdir. Tüm anne- babalara, ağabeylere, hocalara, öğretmenlere büyük işler düşüyor. Ancak ve ancak vatanını seven, adil ve cesur gençler yetiştirerek terörü yenebiliriz. Urfa'da öğretmenlik yapan Necmettin kardeşimiz bayramda ailesini ziyaret etmek için memleketine giderken teröristler tarafından alçakça şehit edildi. Ama arkasında gözyaşlarını değil 'Vatan sağ olsun' diyen bir ana- babayı, 82 milyonun duasını, 'Büyüyünce ben de Necmettin Öğretmen gibi olacağım' diyen onlarca genci bıraktı. İşte terörle mücadele etmek demek, Necmettinler yetiştirmek demektir."

Bakan Varank'ın konuşmasını ardından toplantı, basına kapalı olarak sürdürüldü.

FOTOĞRAFLI