Bakan Varank: Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Finansal saldırılara karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
"Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkeye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımız." diyen Varank, "Türkiye son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak. Türk sanayicisi devletiyle dimdik ayaktadır." ifadesini kullandı.
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