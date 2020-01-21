FİNANS
  4. Bakan Varank, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

Bakan Varank, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: - "Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum" - İran Bilim ve Teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari: - "Yarın İstanbul'da Türk şirketlerinin misafiri olarak bir konferansa katılacağız. İran'dan yaklaşık 80 şirketin temsilcisi bu konferansta bana eşlik edecek ve Türk şirketleriyle görüşecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve İran arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülkenin yanı sıra bölgenin refahına da katkı sağlayacağını belirterek "Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.

Bakan Varank, İran Bilim ve Teknolojiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari ile Bakanlıkta bir araya geldi.

İran'ın Türkiye ile kadim dostluk ilişkileri olduğunu vurgulayan Varank, bölgedeki kritik gelişmeler dikkate alındığında iki ülke arasındaki yakın istişarenin sürdürülmesinin, her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Varank, Türkiye ile İran'ın eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Yakın diyaloğumuzu ve çok yönlü iş birliğimizi geliştirmemiz, halklarımızın menfaatine olduğu kadar, bölgelerimizin istikrar ve refahına da önemli katkılar sağlayacaktır. Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum."

- Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için taziye

ABD ile yakın zamanda yaşanan gerginlik sırasında İran askeri makamlarınca yanlışlıkla düşürüldüğü belirtilen uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Varank, Türkiye'nin de İran halkıyla beraber üzüldüğünü, kazanın maddi ve manevi yaralarının en kısa sürede sarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Varank, "Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesi, komşumuz İran'ın dünyadaki imajına da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

- İran şirketleri Türk şirketleriyle buluşacak

Sorena Sattari de İran'da son yıllarda bilime dayalı ekonominin geliştirilmesi adına önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

İran'ın son birkaç yılda geliştirdiği programlarla bu alanda çok büyük şirketler kurduğunu anımsatan Sattari, şunları kaydetti:

"Bu şirketler hem ülkemizde hem de bölgesel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji nanoteknoloji ve tıp alanında büyük faaliyetlerde bulundu ve önemli sonuçlar elde etti. Üniversitelerimizdeki insan kaynağının büyüklüğü bilime dayalı ekonominin daha da gelişmesine sebep oldu."

Sattari, İstanbul'da yarın İran ve Türk şirketlerinin buluşacağı bir konferans düzenleneceğini belirterek "Yarın İstanbul'da Türk şirketlerinin misafiri olarak bir konferansa katılacağız. İran'dan yaklaşık 80 şirketin temsilcisi bu konferansta bana eşlik edecek ve Türk şirketleriyle görüşecek." ifadelerini kullandı.

Görüşme, açıklamaların ardından basına kapalı devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp... Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak
Karadeniz’in gıda ambarı SamsunKaradeniz’in gıda ambarı Samsun
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Kredi kartı sahipleri dikkat!

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

İstanbul'da 'taksi plakası' borsası; 2 milyon lirayı geçti

Dünyanın mobilyası İstanbul’da

Dünyanın mobilyası İstanbul’da

56 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Mustafa Koç vefatının 4. yılında anıldı

100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

Karadeniz’in gıda ambarı Samsun

Karadeniz’in gıda ambarı Samsun

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.