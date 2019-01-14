Bakan Varank, KOSGEB 2019 yılı desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı‘nın (KOSGEB) 2019 yılı desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı. KOSGEB’in büyümeyi ve istihdamı odağına alarak, katma değerli ve kapasiteyi geliştiren yatırımlara öncelik vereceğini vurgulayan Bakan Varank, “İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Yeni girişimciye 360 bin TL’ye kadar kaynak sağlayacağız. Teknoyatırım Destek Programını ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Varank, söz konusu programlarda erken ödeme imkanı getirdiklerini belirterek, “Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, erken ödemeden yaralanabilecek, erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek. KOSGEB’in başvuru süreçlerini de basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce KOBİ’lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha çok destekleyip, KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

TİCARİLEŞMEYE DESTEK Yüksek teknolojiyi odağına alan KOSGEB’in 2019 yılında tamamen yenilenen üç destek programını Bakan Varank, kamuoyu ile paylaştı. “Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi” vizyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Varank, “Teknoyatırım Destek Programını, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz. Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin 490 milyon TL’lik bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208.6 milyon TL’si KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içerisinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor” dedi. UÇTAN UCA YERLİLEŞTİRME Bakan Varank, programla birlikte firmaların yatırım süreci içerisinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini de ifade etti. Mevcut durumda destek kararı alınan 73 projeyle de ilgili bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

“Nanoteknolojik su bazlı radar soğurucu kaplama malzemesi, milli metro aracı boji iskeleti, askeri kullanım amaçlı yardımcı güç ünitesi APU ve yerli modüler trafik radarı (TRAFİDAR) gibi teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Yapılan yatırımlar ile istihdama da katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz, Uçtan Uca Yerlileştirme programıyla KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB’ten daha verimli bir şekilde faydalanacağız.“



İŞ BİRLİĞİNE 10 MİLYON TL

Varank, 2019’da KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarını bildirerek , “KOBİ’ler, tabiri caizse abileri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam, sadece 1.5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz” dedi. YÜKSEK TEKNOLOJİYE 360 BİN TL KOSGEB’in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programında önemli bir değişikliğe gittiklerini aktaran Varank, “Yeni girişimci programımızla, hem geleneksel girişimcileri destekleyecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Yani Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek sağlayacağız. Girişimcilerimizi çağrısı açık olan bu programa başvurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



GAZİ, ŞEHİT YAKINLARINA POZİTİF AYRIMCILIK

Varank, bu program kapsamına giren girişimcilerin kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya genç olması halinde pozitif ayrımcılık uygulayacaklarının da altını çizerek, “İşletmede çalışanların sigortalarının kaç gün yatırıldığı üzerine kurulu bir performans desteğimiz var. Bu girişimcilere her yıl performans desteğine ek olarak 5 bin TL daha destek vereceğiz. Girişimcilerimiz 2 yıl boyunca bu destekten faydalanabilecek” açıklamasında bulundu. ERKEN ÖDEME İMKANI Üç programda da ilk kez erken ödeme yapılacağının müjdesini veren Varank, şunları kaydetti: “Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın yüzde 50’si, iş birliğinde yüzde 30’u, teknolojik üründe yüzde 25’i erken ödenebilecek. Erken ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek.”

İŞLEMLER E-DELET'E TAŞINDI Varank, KOSGEB tarafından sunulan hizmetlerin bürokrasiden arındırılmasına özel önem verdiklerini vurgulayarak, “KOSGEB’e başvuru süreçlerini basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce KOBİ’lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı” dedi.