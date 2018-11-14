FİNANS

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilim insanlarımızın yurda dönüşüne katkı sağlayacak çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı adını verdiğimiz bu destekle üst düzey araştırmacıların ülkemize gelmesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Program yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacak ve 8 farklı alanda teşvikler sunacak." bilgisini veren Bakan Varank, "Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 24 bin lira olacak."ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, araştırma başlangıç paketi ödeneğinin genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira olacağını söyledi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bilim proje

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ülkenin eğitim sistemini çökert beyin göçüne çanak tut sonrada geri dönmeleri için çırpın.siz bu kafayla daha çok duvara toslarsınız.
herkese bol keseden verdiniz vermeye devam ediyorsunuz saymakla bitmez bir tek eyt liler mi battı size bu nasıl halkcılık anlayışıdır
Tabi koşarak gelirler. Adam 2+2 4 eder dediğinde baskı yapıp istediğinizi söyleteceğiniz için gelen olur mu?
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