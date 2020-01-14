FİNANS
  4. Bakan Varank: Sanayide kullanılan elektrik motorları değiştirilecek

Bakan Varank: Sanayide kullanılan elektrik motorları değiştirilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayide kullanılan elektrik motorların değişimine destek müjdesi verdi.

Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayide kullanılan elektrik motorların değişimine destek müjdesi verdi. Bakan Varank, "Sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90'ı maalesef verimsiz. Dolayısıyla bu motorların, daha yüksek teknolojili ve daha verimli olan yeni motorlarla değiştirilmesi gerekiyor. 2 senede 10 milyon liralık bir kaynak bu iş için kullanılacak" dedi.
Ankara'da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji Verimliliği tarafından 'enerji verimliliği' temalı '7'nci OSB Enerji Zirvesi' düzenlendi. Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile çok sayıda davetli katıldı.
'2023'DE SANAYİ VE TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ ÜLKE OLACAĞIZ'
Bakan Varank, Kasım ayında sanayi üretim verilerinin açıklandığını ve yıllık bazda yüzde 5,1 yükseliş gerçekleştiğini söyledi. Sanayi üretiminde geçen sene Eylül ayından itibaren başlayan pozitif trendin, daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Varank ,"Büyümenin öncü göstergelerinde canlanmayı zaten görüyorduk. İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi artıyor. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında gerçekleşti, ülke risk primimiz azalıyor. Bu sene inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağız. Bu büyümenin temelinde de yatırımlar olacak. Bu yatırımlar vatandaşımıza, gençlerimize yeni iş kapıları açacak. Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayacak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz" dedi.
'7 İLDEKİ 7 OSB'DE PİLOT PROJE BAŞLAYACAK'
Bakan Varank, OSB'leri, çıktıların girdiye dönüştüğü, enerjisini kendi karşılayan, kaynak verimliliği yüksek, eko-endüstriyel parklara dönüştürmek istediklerini söyleyerek, bu proje kapsamında Dünya Bankasıyla beraber çalıştıklarını ifade etti. Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB’in katkılarıyla 7 ildeki 7 OSB’de pilot projeleri başlatacaklarını kaydeden Varank, proje detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Varank, "Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi, Gebze, İzmir Kemalpaşa, Antalya, Uşak, Adana Hacı Sabancı, Bursa ve Ankara Sanayi Odası 1'nci OSB'yi kapsayacak. Biz burada KOSGEB'in İşletme Geliştirme Desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu şemsiyesinde bir finansman mekanizması da geliştirdik. Bu sayede sanayiciler, doğrudan finansal ve teknik desteğe erişebilecekler. 2 senede 10 milyon liralık bir kaynak bu iş için kullanılacak" diye konuştu.
'İLK UYGULAMAYI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLATIYORUZ'
Sistem ile ilgili somut örnek veren Bakan Varank, şunları kaydetti:
"OSB'lerde çalışan firmalardan birisiniz. İlk aşamada, konunun uzmanı danışmanlardan oluşan bir ekip tesisinizin detaylı enerji etüdünü yapacak. Eğer verimsizlik tespit ederse ve bunun çözümü tesisinizdeki elektrik motorlarının dönüşümü ise, bunu size teklif edecek. Diyelim ki bu dönüşüm için kullanılacak motorların maliyeti de 100 bin lira. İşte bu 100 bin liranın yüzde 60'ını, yani 60 bin lirayı biz sanayicimize hibe olarak vereceğiz. Yani sanayicinin cebinden çıkacak tutar sadece 40 bin lira olacak. Eğer alacağınız enerji verimli motorlar, yerli malı belgesine sahipse, bu sefer 100 bin liranın yüzde 75'ini hibe olarak vereceğiz. Yani yerli malını tercih ederseniz, 100 bin liralık motorlara sadece 25 bin lira ödeyeceksiniz. İlk uygulamaya önümüzdeki hafta başlıyoruz. Ankara ASO 1'nci OSB'de çerçeve protokolü imzalayacak ve bu projeyi başlatacağız. Şubat ayı içinde de Gebze, Bursa, Uşak ve Antalya OSB'lerden seçilecek firmalarla yolumuza devam edeceğiz. Sanayideki verimsiz motorların yenilenmesi durumunda 27 milyar liralık bir değişim maliyetinin ortaya çıkıyor. Ama eğer bu değişim yapılırsa; sanayinin toplam elektrik faturasında yılda 24 milyar liralık bir tasarruf olabiliyor. Neticede işletmelerin yapacağı böyle bir yatırım kendini 2 yıldan daha kısa bir sürede amorti edecek. Yani, bu yatırımın getirisi çok yüksek."
'VANALAR ASLA KAPANMAYACAK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, vatandaşlara ve sanayicilere kesintisiz enerji arzı sağlamayı temel ilke kabul ettiklerini söyledi. Bu amaçla sadece ulusal değil, birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:
"TANAP ve TürkAkım'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz. Böylece, Türkiye’de doğal gaz kesilecek ya da sanayinin dişlileri duracak gibi eski moda gazete manşetlerine kalın bir çizgi attık. Öncelikle ülkemiz adına gurur duyarak söylüyorum ki Türkiye’nin artık doğal gaz arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak. Üretim sorunsuz sürecek. Ülkemizde hâlihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor. 80 şehrimizdeki OSB’lerde 50 bine yakın fabrikada 2 milyon vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu bölgelerde durmaksızın devam eden üretim ve yenilikler de ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine lokomotiflik yapıyor. Biz de OSB'lerimizin enerjisi her zaman yüksek, üreten Türkiye’nin dişlileri her zaman güçlü olsun diye OSB’lerimize enerji arzında ciddi bir aşama kaydettik. Bugün itibariyle ülkemizde 163 OSB'miz doğal gaz kullanıyor. Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43’ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor."
'TALEPLERİMİZİ BAKANLIĞIMIZA SUNACAĞIZ'
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, OSB’lerde toplam 250 MW GES kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Elektrik Üretim Yönetmeliğinde, tüketim ve üretimin aynı ölçüm noktasında olması şartının getirilmesini talep ettiklerini ifade eden Kütükcü, şunları kaydetti:
"OSB tüzel kişiliği açısından GES yatırımlarının önünde önemli ölçüde engel teşkil ediyor. Burada, OSB Tüzel Kişiliklerinde, OSB Tüzel Kişiliklerimizin yatırımları olan hizmet binası, okul, yol aydınlatmaları gibi sosyal ve teknik donatı alanlarında ve OSB katılımcılarının farklı üretim tesislerinde, ‘Tüketim Birleştirilmesi’ imkânı verilmesini talep ediyoruz. Bu imkânla birlikte, OSB’lerimizde GES yatırımları daha cazip hale getirilmiş olacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimize lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında yapılan başvurularda ciddi artışlar var. Ancak bazı OSB'lerimizin, toplam üretim tesisi kurulu güçleri, Orta Gerilim Dağıtım Barası üst limiti olan 50 MW’a ulaşmış durumdadır. Bu nedenle yeni elektrik üretim tesisi başvurularına TEİAŞ tarafından olumlu görüş verilmiyor. Biz bu 50 MW sınırına da bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Talebimizi EPDK’ya ilettik. Ayrıca OSB’lerimizden GES Projelerinde çatı kullanımı ile ilgili gelen talepler var. Bu talepleri de bir rapor haline getirerek, önümüzdeki günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza sunacağız."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
İŞKUR - Kayıtlı işsizler Aralık’ta yüzde 3.8 azaldıİŞKUR - Kayıtlı işsizler Aralık’ta yüzde 3.8 azaldı
Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliğiBurgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' için başvurularda yarın son gün

'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' için başvurularda yarın son gün

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İnşaatçılar Derneği'nden 2020'nin çok iyi geçeceği müjdesi geldi

İstanbul İnşaatçılar Derneği'nden 2020'nin çok iyi geçeceği müjdesi geldi

Almanya fazla parayı nasıl harcayacağını tartışıyor

Almanya fazla parayı nasıl harcayacağını tartışıyor

ING Türkiye çalışanlarına altı aya kadar izin hakkı

ING Türkiye çalışanlarına altı aya kadar izin hakkı

İŞKUR - Kayıtlı işsizler Aralık’ta yüzde 3.8 azaldı

İŞKUR - Kayıtlı işsizler Aralık’ta yüzde 3.8 azaldı

Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği

Burgan Leasing ile BASF Türk filo kiralama için işbirliği

Tüketiciler, emlak sektöründe “Yılın itibarlı” şirketini seçti

Tüketiciler, emlak sektöründe “Yılın itibarlı” şirketini seçti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.