FİNANS
  4. Bakan Varank: “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü”

Bakan Varank: “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü”

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaretler ve AK Parti Eskişehir kampının değerlendirme toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar’a geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaretler ve AK Parti Eskişehir kampının değerlendirme toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek programına başlayan Bakan Varank daha sonrasında Afyonkarahisarlı işadamlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven,Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve sanayiciler katıldı.
Açılış konuşmalarını yapan Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, “Ülkemiz, son yıllarda gerek savunma sanayisindeki atağıyla, gerek teknoloji üretmek için gösterdiği kararlılıkla dikkat çekmeye başlamıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, tüm hükümet üyelerimiz ve Bakanlıklar’daki üst düzey bürokratlar, ülkemizin bu hamlesinde büyük rol üstlenmiştir. Bu büyük sanayi ve teknoloji atağında emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya katılan Bakan Varank, Türkiye’nin kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmanın derdinde olduklarını söyledi.
Bakan Varank, 2019 yılı Eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerini açıkladıklarını hatırlatarak, "Kendimize iddialı hedefler koyduk. Bu hedeflere, yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. Tabi bu süreçte başarı için, sizlerin desteği ve işbirliği oldukça önemli. Kaynaklarınızı yeni yatırımlara ve üretime yönlendirmek için çok uygun bir konjonktürdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep canlanıyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma bu sene de güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırıma, üretime ve istihdama yönelen kazanır. Bakanlık olarak sizleri üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri ülkemizde üreteceğiz. Bu kapsamda ürünlerin; ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, küresel piyasa paylarını ve üretimde mevcut kabiliyetlerimizi detaylı şekilde çalıştık. Öncelikli ürün listeleri oluşturduk. Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç-tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen siz de bu çağrıları yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor; tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz. Bir diğer vizyoner politikamız da yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu. Bu fonlarla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz. Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken onların faiz yükü altında ezilmelerine engel olacağız. Bahsettiğim bu fonlar KOBİ’lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla fikrim var, ama sermayem yok diyenlere buyurun size sermaye diyoruz” diye konuştu.
"İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık"
2019 yılı ihracat rakamlarının açıklamasıyla 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinde rekor kırıldığı belirten Bakan Varank, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi: “Afyonkarahisar sanayisi sizlerin de katkılarıyla güçlenmeye devam ediyor. Dün 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı. İhracatımız 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ben Afyonkarahisar’ı gelmeden önce inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018’e göre ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar’da bu oran yüzde 6’nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, çimento-cam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan sektörel çeşitlilik; şehrin sanayi öncülüğünde kalkınması ve istihdam olanaklarının artması açısından son derece sevindirici.Tabi bu başarıya ulaşmada bakanlıkça sunduğumuz desteklerin önemli bir payı var. Bugüne kadar ilimizde 5.9 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 10 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. 3 bin KOBİ; girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda KOSGEB’ten faydalanıyor. Hazır KOSGEB demişken, başvurusu açık olan KOBİ Finansman Destek Programına kısaca değinmek istiyorum. KOBİ’ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu kapsamda KOSGEB; işletme kredilerine 18 aya kadar ve yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Bildiğiniz gibi kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. KOSGEB’de bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi”.
"Yerli otomobil dünyada ilgi gördü"
Yerli otomobilin Türkiye kadar dünyada da ilgi gördüğüne değinen Bakan Varank, “Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye’nin Otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurtdışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye’nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini destekleme devam edeceğiz. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık olarak; gerek teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. 2020 yılı, ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak” dedi.
Bakan Varank’a konuşmasının ardından mermerden yapılmış isimlik ve yerli otomobil heykeli hediye edildi.

Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Siirt’te iki ilçede petrol aranacakSiirt’te iki ilçede petrol aranacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisiSabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

O mesajlarla ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi

O mesajlarla ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da Ocak ayında üzüm hasadı

Manisa’da Ocak ayında üzüm hasadı

BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı

BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı

Ceylan Karavil’den, 2019’da ziyaretçi ve ciro rekoru

Ceylan Karavil’den, 2019’da ziyaretçi ve ciro rekoru

Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

Siirt’te iki ilçede petrol aranacak

Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi

Sabiha Gökçen Havalimanı kendi kategorisinde zamanında kalkışta dünya birincisi

Konkordato ilan eden Temsa ile ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama: Güzel haber alacaksınız

Dev şirketle ilgili flaş açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.