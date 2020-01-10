Bakan Varank'tan KOBİ'lere "Destekleri takip edin" çağrısı:

SEFA ŞENGÜL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 70 bin işletmeye 2,3 milyar liralık kaynak kullandırdıklarını ve bu yıl destek bütçesini yüzde 9 artırdıklarını belirterek, "Çok farklı programlarla KOBİ'lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Benim ricam, lütfen bu çağrıları takip etsinler." dedi.

Varank, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar tarafından işletmelere sağlanan destek programları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de KOBİ ölçeğinde 3 milyon 650 bin işletme olduğunu ifade eden Varank, "Bu sayı tüm Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'una tekabül ediyor. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini KOBİ'ler oluşturuyor. Bağlı kuruluşumuz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin geliştirilmesi, daha rekabetçi hale gelmesi, ihracat yapabilmesi, diğer piyasalara açılabilmesi için önemli destekler veriyor. Tabii ki maddi desteklerin yanında bunlara dönük eğitim faaliyetleri de uygulamalarımız arasında." diye konuştu.