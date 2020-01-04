Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da iş adamlarıyla buluştu:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Burada üretilen dünyanın en meşhur futbol takımlarının formaları, dünyanın en meşhur markalarının ürünlerinin dünyaya pazarlanması sadece Ordu'nun değil, Türkiye'nin de ticari potansiyeline çok büyük bir ivme, güç katıyor." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, Fatsa Genç İş Adamları Derneğince (FAGİAD), Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Fatsa'nın ticaretine ve ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan FAGİAD'ın misafiri olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Derneğin, özellikle "genç iş adamı" sıfatını taşıyanlardan oluşmasının bölgedeki ticari dinamizmin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirten Kıran, şöyle konuştu:

"Fatsa'mız zaten bu anlamda özellikle Organize Sanayi Bölgesiyle uluslararası anlamda da göğsümüzü kabartan bir ilçemiz. Buradaki OSB'de üretilen ürünleri dünyanın dört bir tarafında gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Burada üretilen dünyanın en meşhur futbol takımlarının formaları, dünyanın en meşhur markalarının ürünlerinin dünyaya pazarlanması sadece Ordu'nun değil, Türkiye'nin de ticari potansiyeline çok büyük bir ivme, güç katıyor. İnşallah bu anlamda FAGİAD'ın da güçlenerek çalışmalarına devam etmesini önemsiyoruz."