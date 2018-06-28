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Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Öğretmen atamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin öğretmenin mülakatı tamam. 5 bini de mülakata girecek. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız" dedi.

Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Canlı yayında 25 bin öğretmen ataması müjdesini verdi.

Bakan Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"25 bin öğretmen ataması yapılacak. 25 bin azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin mülakatı tamam. 5 bini de mülakata girecek. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız."

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öğretmen atama

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