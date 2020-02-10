Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Şartlı Eğitim Yardımı'ndan faydalanan öğrencilere ödemeleri yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı yararlanıcısı lise öğrencilerine Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen proje kapsamında ödemelerin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı'na (ŞEY) ilişkin bilgi verdi.

ŞEY'den yaralanan lise öğrencilerine Avrupa Birliği ile yürütülen proje kapsamında hibe bileşeni 27 milyon avro değerinde Türk lirasının proje kapsamında öğrencilere, Eylül 2019 döneminde ve Ocak 2020 döneminde ödeme yapıldığını belirtti.

Proje kapsamında ilk ödemenin 325 bin 415 öğrenciye Eylül 2019'da yapıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"ŞEY yararlanıcısı 9,10,11,12'nci sınıf öğrencilerinden aktif öğrenci durum verileri Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul veri tabanından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak 165 bin 112 kız, 160 bin 303 erkek olmak üzere toplamda 325 bin 415 öğrenci tespit edildi. 16 milyon 270 bin 750 avro karşılığı Türk lirası PTT'nin ilgili hesabına yatırılarak 2019 Eylül ayında ödemeler gerçekleştirildi."