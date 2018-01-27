FİNANS

Bakandan Booking.com açıklaması

27 Ocak 2018 13:20

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli." dedi.

Bakandan Booking.com açıklaması

 Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik’e yaptığı açıklamada Booking’in kapatılması sonrası son durum hakkında konuştu.


BOOKİNG.COM’UN KONTROLLÜ OLMASI LAZIM
 
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ‘Booking’deki son durum nedir?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: “Öncelikle şunu söyleyeyim Booking’in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.”

DİBE VURULMUŞLUK, KURTULDUK
 
Türkiye’nin turizm sektörünü de değerlendiren Kurtulmuş ” Türkiye’yi bu yıl parlak bir yıl bekliyor.2015-2016 yılları arasında dibe vurulmuş durumdan kurtulduk. Almanya’daki turistler tarafından büyük ilgi var. Turizmde Avrupa pazarını kazandık. İlerleyen zamanda kongre turizmde ilk 5 de oluruz.Dünya standartlarının üstündeyiz. Ayırca alternatif turizm sınıflarına yöneliyoruz.” dedi.
 
2017 YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ
 
Uçaklara yakıt desteğini 12 aya çıkardıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ” Türkiye’deki otel kalitemiz yüksek. Devlet ve özel sektör işbirliği içinde… Uçaklara yakıt desteğimizi 12 aya yayacağız. Ayrıca kruvaziyer turizmine destek vereceğiz. 2017 yüzümüzü güldürdü. 2017 yılında 32.4 milyon turist turist sayısına ulaştık 26 milyar dolarda turizm geliri var. Bu sayıyı 38 milyona çıkaracağız ve gelirimizi de 30 milyar dolara çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.
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